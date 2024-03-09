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Під Харковом чоловік кинув гранату в автомобіль, його затримали

Харківська область, Субота 09 березня 2024 17:54
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Під Харковом чоловік кинув гранату в автомобіль, його затримали Фото: поліція затримала жителя Харківської області за хуліганство (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Харківській області чоловік напідпитку кинув гранату в автомобіль своєї сусідки. Правопорушника затримали, йому інкримінують хуліганство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Інцидент стався в селі Мала Рогань під Харковом. Так, 25-річний чоловік взяв на балконі гранату РГД-5, яку знайшов взимку цього року, вийшов на вулицю, підійшов до припаркованого під будинком автомобіля Kia Sorento, вийняв чеку та кинув гранату під автомобіль.

"Внаслідок вибуху був пошкоджений автомобіль 31-річної сусідки. В момент вибуху жінка знаходилася вдома. Постраждалих осіб немає", - зазначили в поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка та порушили кримінальну справу за фактом хуліганства. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці накрили банду серійних грабіжників. Один з них погрожував підірвати поліцейських гранатою.

А в Сумській області прикордонники викрили банду торговців нелегальною зброєю. Під час обшуків правоохоронці вилучили більше тисячі набоїв різних калібрів, гранати Ф-1, РГД-5 та запали до них, ВОГ-25, гроші та наркотики.

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