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Під Черніговом сталась ДТП на переправі, загинули двоє дітей

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Понеділок 23 січня 2023 12:50
Під Черніговом сталась ДТП на переправі, загинули двоє дітей Фото: під Черніговом сталась ДТП на переправі, загинули двоє дітей (cn.dsns.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Під Черніговом сталась аварія на понтонній переправі. Автомобіль з’їхав у річку Десна, внаслідок чого загинули троє людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС у Чернігівській області.

В автомобілі перебували четверо осіб, серед яких двоє дітей - 2010 й 2022 року народження. Коли транспорт злетів у воду, чоловік встиг врятуватись. Натомість жінка й діти залишились у автомобілі.

Фото: під Черніговом сталась ДТП на переправі, загинули двоє дітей (cn.dsns.gov.ua)

До проведення пошуково-рятувальних робіт було сформовано групу з 37 осіб й 10 одиниць техніки, а також човна від ДСНС з 14 людьми й 3 одиницями спецтехніки. Також на місці події працювали психологи ДСНС.

"Водолази-піротехніки відшукали на дні водойми автомобіль і закріпили за нього трос. О 20:10 будівельним автокраном потонуле авто з тілами загиблих було піднято на берег", - пише пресслужба.

Фото: під Черніговом сталась ДТП на переправі, загинули двоє дітей (cn.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під Черніговом 22 січня тимчасово закрили понтонну переправу через річку Десна.

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