Під Черкасами через падіння уламків пошкоджені будинки (фото)

"Через падіння уламків у Черкаському районі пошкоджено чотири приватні будинки, однак люди не постраждали. Це найголовніше. Обстеження території триває", - розповів він.

Наслідки падіння уламків у Черкаському районі 31 серпня (t.me/cherkaskaODA)

Як додав голова ОВА, за попередніми даними, українські військові знищили в небі над областю три "Шахеди".