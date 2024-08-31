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Під Черкасами через падіння уламків пошкоджені будинки (фото)

Фото: у Черкаському районі через падіння уламків пошкоджено будинки 31 серпня (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 31 серпня РФ атакувала Черкаську область. Уламками пошкоджені будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігоря Табурця.

"Через падіння уламків у Черкаському районі пошкоджено чотири приватні будинки, однак люди не постраждали. Це найголовніше. Обстеження території триває", - розповів він.

 

Наслідки падіння уламків у Черкаському районі 31 серпня (t.me/cherkaskaODA)

Як додав голова ОВА, за попередніми даними, українські військові знищили в небі над областю три "Шахеди". 

Атака РФ по Україні

Російські війська знову атакували Україну в ніч проти 31 серпня. Тривога в Україні оголошувалась кілька разів, як через загрозу дронів, так і через загрозу балістики.

Зокрема, у Києві тривога загалом тривала 4 години. Ця атака РФ на столицю стала четвертою за тиждень. ППО збила всі цілі, які РФ запустила на Київ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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