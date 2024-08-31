Под Черкассами из-за падения обломков повреждены дома (фото)

Атака РФ по Украине

Российские войска снова атаковали Украину в ночь на 31 августа. Тревога в Украине объявлялась несколько раз, как из-за угрозы дронов, так и из-за угрозы балистики.

В частности, в Киеве тревога в общей сложности длилась 4 часа. Эта атака РФ на столицу стала четвертой за неделю. ПВО сбила все цели, которые РФ запустила на Киев.

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