Під час відступу в Херсонській області окупанти вкрали 17 "швидких", - МОЗ

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на виступ заступника міністра охорони здоров'я України Олексія Яременка під час національного телемарафону.

Він зазначив, що що всього в Херсонській області було зруйновано 23 медзаклади, зокрема 15 амбулаторій. Крім того, були вкрадені і автомобілі.

"Росіяни вкрали як мінімум 17 автомобілів швидкої допомоги, коли тікали", - заявив він.

Яременко зазначив, що зараз до Херсонської області вже доправлено вісім нових автомобілів швидкої допомоги, закуплених МОЗ, а найближчими днями туди скерують ще один автомобіль, який передали в якості гуманітарної допомоги.