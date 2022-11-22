Во время отступления в Херсонской области оккупанты украли 17 "скорых", - Минздрав

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на выступление заместителя министра здравоохранения Украины Алексея Яременко во время национального телемарафона.

Он отметил, что всего в Херсонской области было разрушено 23 медучреждения, в том числе 15 амбулаторий. Кроме того, были угнаны и автомобили.

"Россияне украли как минимум 17 автомобилей скорой помощи, когда убегали", - заявил он.

Яременко отметил, что сейчас в Херсонскую область уже доставлены восемь новых автомобилей скорой помощи, закупленных Минздравом, а в ближайшие дни туда направят еще один автомобиль, который передали в качестве гуманитарной помощи.