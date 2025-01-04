Під час штормів РФ втратила майже половину загороджень із барж біля Кримського мосту, - ЗМІ

З листопада через шторми РФ втратила майже половину загороджень із барж біля Кримського мосту. Їх відновленням ніхто не займається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу " Кримського вітру ".

"Під час осінньо-зимових штормів РФ уже втратила майже половину загороджень із барж біля Керченського мосту, але їх відновленням не займається", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на свіжому супутниковому знімку можна нарахувати 18 барж, тоді як 8 листопада 2024 року по обидва боки судноплавного каналу в Керченській протоці було зафіксовано 34 скріплених між собою плавзасоби у два ряди.

"8 грудня в протоці залишилося вже 18 барж і за час, що минув після цього, Росія не намагалася відновити загородження", - додали аналітики.

У Керченській протоці залишилося вже 18 із 34 барж (t.me/Crimeanwind)