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Під час повномасштабної війни енергетики ДТЕК 41 раз "підіймали" ТЕС з нуля після обстрілів

Фото: енергетики ДТЕК 41 раз "підіймали" ТЕС з нуля після обстрілів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

З початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК 41 раз підіймали теплоелектростанції "з нуля" після масованих обстрілів.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Енергетиків часто питають, коли все відновимо після обстрілів і чому це не можна робити швидше. Але якщо згадати, то ми це вже робили … 41 раз. Рівно стільки разів від лютого 2022 року енергетики ТЕС ДТЕК Енерго підіймали станції «з нуля» та відновлювали їх роботу після обстрілів", - написав він.

Салєєв пояснив, що станція "на нулі" - це коли ТЕС повністю аварійно вимикається з мережі. Тобто, не виробляє електроенергію і не відпускає її в енергосистему. За його словами, "підійняти" обладнання та відновити генерацію електростанції в мережу в кожному окремому випадку – це надзвичайна важка робота.

"Щоразу це все доводиться робити попри численні руйнування і інші наслідки обстрілів, які, повірте, колосальні. Бо понад 180 атак, які пережили теплоелектростанції компанії з початку повномасштабного вторгнення, безслідно пройти не можуть. Особливо «болючими» були атаки останніх місяців. Маємо 90% пошкоджених або зруйнованих потужностей, величезні дірки в дахах і стінах станцій", - зазначив він.

Салєєв додав, що зараз енергетики цілодобово ремонтують пошкоджене обладнання, а їх головна задача – відновити максимум можливого до початку опалювального сезону та продовжувати робити це протягом усієї зими.

"Але після таких масштабних руйнувань значну частину робіт по відновленню доведеться робити і в 2025 році, і згодом. Бо повноцінне відновлення – це робота на роки", - підкреслив він.

Раніше в ДТЕК Ріната Ахметова повідомляли, що загалом цього року компанія планує вкласти у ремонти та відновлення пошкоджених від обстрілів теплоелектростанцій близько 3,9 млрд грн, що відповідає минулорічним вкладенням.

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ДТЕК