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Во время полномасштабной войны энергетики ДТЭК 41 раз "поднимали" ТЭС с нуля после обстрелов

Фото: энергетики ДТЭК 41 раз "поднимали" ТЭС с нуля после обстрелов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК 41 раз поднимали теплоэлектростанции "с нуля" после массированных обстрелов.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Энергетиков часто спрашивают, когда все возобновим после обстрелов и почему это нельзя делать быстрее. Но если вспомнить, то мы это уже делали... 41 раз. их работу после обстрелов", - написал он.

Салеев объяснил, что станция "на нуле" – это когда ТЭС полностью аварийно выключается из сети. То есть не производит электроэнергию и не отпускает ее в энергосистему. По его словам, "поднять" оборудование и возобновить генерацию электростанции в сеть в каждом частном случае – это чрезвычайно тяжелая работа.

"Каждый раз это все приходится делать, несмотря на многочисленные разрушения и другие последствия обстрелов, которые, поверьте, колоссальные. Потому что более 180 атак, переживших теплоэлектростанции компании с начала полномасштабного вторжения, бесследно пройти не могут. Особенно «болезненными» были атаки последних месяцев. Есть 90 % поврежденных или разрушенных мощностей, огромные дыры в крышах и стенах станций", – отметил он.

Салеев добавил, что сейчас энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденное оборудование, а их главная задача – восстановить максимум возможного к началу отопительного сезона и продолжать делать это в течение всей зимы.

"Но после таких масштабных разрушений значительную часть работ по восстановлению придется производить и в 2025 году, и впоследствии. Ведь полноценное восстановление – это работа на годы", - подчеркнул он.

Ранее в ДТЭК Рината Ахметова сообщали, что в этом году компания планирует вложить в ремонты и восстановление поврежденных от обстрелов теплоэлектростанций около 3,9 млрд грн, что соответствует прошлогодним вложениям.

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ДТЭК