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Під час пошуків зниклої 9-річної українки у Німеччині знайшли тіло: що відомо

Німеччина , Середа 12 червня 2024 10:11
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Під час пошуків зниклої 9-річної українки у Німеччині знайшли тіло: що відомо Фото: поліція Німеччини знайшла тіло під час пошуків української дитини (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У вівторок у німецькій Саксонії під час масштабних пошуків дев'ятирічної українки Валерії у лісі знайшли тіло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Зазначається, що 11 червня у лісі поблизу міста Дьобельн у Саксонії у другій половині дня поліцейський виявив тіло. Його знайшли за три кілометри від будинку родини Валерії. Проте чиє це тіло, поки що невідомо.

Одразу після виявлення екстрені служби оточили територію.

"Наразі перевіряється, чи була загибла дев'ятирічна дівчинка з Дьобельна, яку раніше розшукували", - повідомив представник поліції.

Що передувало

Нагадаємо, у німецькому місті Дьобельн четверту добу розшукують девʼятирічну українську дівчинку Валерію.

За даними правоохоронців, чотири дні тому дівчинка близько 6:50 ранку пішла до школи, однак на заняттях вона так і не з'явилась.

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