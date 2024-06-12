Во время поисков пропавшей 9-летней украинки в Германии нашли тело: что известно

Во вторник в немецкой Саксонии во время масштабных поисков девятилетней украинки Валерии в лесу обнаружили тело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Отмечается, что 11 июня в лесу близ города Дёбельн в Саксонии во второй половине дня полицейский обнаружил тело. Его нашли в трех километрах от дома семьи Валерии. Однако чье это тело пока неизвестно.

Сразу после обнаружения экстренные службы оцепили территорию.

"Пока проверяется, была ли погибшая девятилетняя девочка из Дёбельна, которую раньше разыскивали", - сообщил представитель полиции.