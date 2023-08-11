Під час окупації втікав до Росії: екслідеру комуністів Симоненку оголосили підозру

За даними слідства, на період окупації Київської області він звернувся до вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його "евакуації" до країни-агресора.

Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час села Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу РФ. Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім "розквартирував" у власному будинку.

З 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив "супровід" Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі.

Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови "Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання "Союз комуністичних партій - комуністичної партії Радянського Союзу".

Зазначено, що це повністю прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером - депутатом держдуми РФ Геннадієм Зюгановим. Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви.

Так, у жовтні 2022 року екснардеп взяв участь у так званій "22-й "Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій", яка проходила у місті Гавана на Кубі. Під час свого виступу на "форумі" Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність "Л/ДНР".

Крім того, за даними слідства, 21 - 22 квітня 2023 року екснардеп взяв участь у з’їзді "антифашистського форуму", який відбувся у Мінську. Там він висловлювався за продовження війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї Росії.

На підставі зібраних доказів Симоненку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.