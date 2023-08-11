Во время оккупации бежал в Россию: экс-лидеру коммунистов Симоненко объявили подозрение

По данным следствия, на период оккупации Киевской области он обратился к высшему военно-политическому руководству России по поводу его "эвакуации" в страну-агрессор.

Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного к тому времени села Березовка Макаровского района, Кремль распорядился отправить туда отряд спецназа РФ. По прибытии российских спецназовцев экс-нардеп лично их встречал, а затем расквартировал в собственном доме.

С 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило "сопровождение" Симоненко и его близких через вражеские блокпосты на территорию Беларуси.

Оттуда он переехал в Россию, где был назначен заместителем председателя "Центрального комитета международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий - коммунистической партии Советского Союза".

Отмечено, что это полностью прокремлевская организация, подконтрольная российской компартии во главе с ее лидером - депутатом госдумы РФ Геннадием Зюгановым. Именно по его указанию Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Москвы.

Так, в октябре 2022 года экс-нардеп принял участие в так называемой "22-й "Международной встрече коммунистических и рабочих партий", которая проходила в городе Гавана на Кубе. Во время своего выступления на форуме Симоненко пытался легитимизировать захват части территории Украины и деятельность "Л/ДНР".

Кроме того, по данным следствия, 21 - 22 апреля 2023 года экс-нардеп принял участие в состоявшемся в Минске съезде "антифашистского форума". Там он высказывался за продолжение войны против Украины и оправдывал кремлевские нарративы по применению тактического ядерного оружия России.

На основании собранных доказательств Симоненко сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование.