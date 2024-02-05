Під час обстрілу "пекарні" у Лисичанську ліквідовано "міністра ЛНР"

Про ліквідацію так званого "міністра" повідомили росЗМІ. Зокрема, цю інформацію цитує ТАСС із посиланням на джерело у відповідному "відомстві" бойовиків.

Що відомо про ліквідованого "міністра"?

Як пишуть російські Telegram-канали, до 2014 року Потелещенко працював на керівних посадах у ДСНС України, зокрема у Луганській області. Але у 2014 році перейшов на бік бойовиків так званої "ЛНР".

За їхніми даними, спочатку він працював у так званій "народній міліції ЛНР", а пізніше в "МНС ЛНР". Був призначений так званим "міністром надзвичайних ситуацій ЛНР" у вересні 2023 року.

Обстріл "пекарні" у Лисичанську

3 лютого голова бойовиків так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив про обстріл "пекарні" в Лисичанську і звинуватив у цьому ЗСУ.

Бойовики заявили, що внаслідок обстрілу загинули 28 людей. Серед загиблих внаслідок прильоту, за даними Telegram-каналів, власник закладу - місцевий бізнесмен, а також колаборант, який працював в окупаційній "податковій".

Докладніше про це – у матеріалі РБК-Україна.