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Під час обстрілу "пекарні" у Лисичанську ліквідовано "міністра ЛНР"

Фото: під час обстрілу "пекарні" у Лисичанську ліквідовано "міністра ЛНР" Олексія Потелещенка (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Під час обстрілу "пекарні" у тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області було ліквідовано "міністра НС" так званої "ЛНР" Олексій Потелещенко. Він перейшов на бік бойовиків у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Про ліквідацію так званого "міністра" повідомили росЗМІ. Зокрема, цю інформацію цитує ТАСС із посиланням на джерело у відповідному "відомстві" бойовиків.

Що відомо про ліквідованого "міністра"?

Як пишуть російські Telegram-канали, до 2014 року Потелещенко працював на керівних посадах у ДСНС України, зокрема у Луганській області. Але у 2014 році перейшов на бік бойовиків так званої "ЛНР".

За їхніми даними, спочатку він працював у так званій "народній міліції ЛНР", а пізніше в "МНС ЛНР". Був призначений так званим "міністром надзвичайних ситуацій ЛНР" у вересні 2023 року.

Обстріл "пекарні" у Лисичанську

3 лютого голова бойовиків так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив про обстріл "пекарні" в Лисичанську і звинуватив у цьому ЗСУ.

Бойовики заявили, що внаслідок обстрілу загинули 28 людей. Серед загиблих внаслідок прильоту, за даними Telegram-каналів, власник закладу - місцевий бізнесмен, а також колаборант, який працював в окупаційній "податковій".

Докладніше про це – у матеріалі РБК-Україна.

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