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Во время обстрела "пекарни" в Лисичанске ликвидирован "министр ЛНР"

Фото: во время обстрела "пекарни" в Лисичанске ликвидирован "министр ЛНР" Алексей Потелещенко (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обстрела "пекарни" во временно оккупированном Лисичанске Луганской области, был ликвидирован "министр ЧС" так называемой "ЛНР" Алексей Потелещенко. Он перешел на сторону боевиков в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

О ликвидации так называемого "министра" сообщили росСМИ. В частности, эту информации цитирует ТАСС со ссылкой на источник в соответствующем "ведомстве" боевиков.

Что известно про ликвидированного "министра"?

Как пишут российские Telegram-каналы, до 2014 года Потелещенко работал на руководящих постах в ГСЧС Украины, в частности, в Луганской области. Но в 2014 году перешел на сторону боевиков так называемой "ЛНР".

По их данным, сначала он работал в так называемой "народной милиции ЛНР", а позже в "МЧС ЛНР". Был назначен так называемым "министром чрезвычайных ситуаций ЛНР" в сентябре 2023 года.

Обстрел "пекарни" в Лисичанске

3 февраля главарь боевиков так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил об обстреле "пекарни" в Лисичанске и обвинил в этом ВСУ.

Боевики заявили, что в результате обстрела якобы погибли 28 человек. Среди погибших в результате прилета, по данным Telegram-каналов, владец заведения - местный бизнесмен, а также коллаборант, работавший в оккупационной "налоговой".

Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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