Під час обстрілу Києва одна з ракет влучила в лікарню, де проходять реабілітацію військові

"Вранці 2 січня командувач Медичних сил ЗС України генерал- майор медичної служби Анатолій Казмірчук отримав доповідь, що під час обстрілу Києва частина збитої ворожої ракети влучила в один з лікувальних закладів міста, де проходять реабілітацію поранені та травмовані захисники України. У терміновому порядку командувач, разом з оперативною групою виїхав на місце події", - йдеться в повідомленні.

Зʼясувалось, що частина будівлі дістала пошкодження. Уламок ворожої ракети не вибухнув. Ніхто з пацієнтів та персоналу не постраждав. Втім, одна частина застрягла в підлозі першого поверху, мала бойову частину.

На місці негайно було прийнято рішення про евакуацію тяжкопоранених пацієнтів до іншого лікувального закладу. Решту пацієнтів переведено в безпечні місця на території лікувального закладу та забезпечено доглядом.

Сапери вилучили бойову частину ворожої ракети. З території медичного закладу були прибрані усі інші великі уламки. Пошкоджений дах будівлі закрили спеціальним наметом.

Наразі лікувальний заклад, що постраждав від уламків ворожої ракети вже працює у штатному режимі.

Масований удар по Києві 2 січня

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 2 січня, намагалися атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед".

Головною ціллю ракетного удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал".

Сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети. Внаслідок падіння уламків у Києві є постраждалі.

Детальніше про наслідки удару - у матеріалі РБК-Україна.