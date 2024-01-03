Во время обстрела Киева одна из ракет попала в больницу, где проходят реабилитацию военные

"Утром 2 января командующий Медицинскими силами ВС Украины генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук получил доклад, что во время обстрела Киева часть сбитой вражеской ракеты попала в одно из лечебных заведений города, где проходят реабилитацию раненые и травмированные защитники Украины. В срочном порядке командующий, вместе с оперативной группой уехал на место происшествия", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что часть здания получила повреждение. Обломок вражеской ракеты не взорвался. Никто из пациентов и персонала не пострадал. Впрочем, одна часть застряла в полу первого этажа, имела боевую часть.

На месте немедленно было принято решение об эвакуации тяжелораненых пациентов в другое лечебное учреждение. Остальные пациенты переведены в безопасные места на территории лечебного учреждения и обеспечены уходом.

Саперы изъяли боевую часть вражеской ракеты. С территории медицинского учреждения были убраны все другие крупные обломки. Поврежденную крышу здания закрыли специальной палаткой.

В настоящее время лечебное учреждение, пострадавшее от обломков вражеской ракеты, уже работает в штатном режиме.

Массированный удар по Киеву 2 января

Напомним, российские оккупанты вчера, 2 января, пытались атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед".

Главной целью ракетного удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Силы противовоздушной обороны смогли сбить 72 российских ракет. В результате падения обломков в Киеве есть пострадавшие.

Подробнее о последствиях удара - в материале РБК-Украина.