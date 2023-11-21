Під час нічної атаки по Україні ППО збила ракету "Іскандер-К" і не тільки. Що відомо

Так, у ніч на 21 листопада окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку Приморсько-Ахтарська (РФ) 10 ударними БпЛА типу "Shahed". Крім цього, противник запустив 4 зенітні керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку та одну крилату ракету наземного базування "Іскандер-К" з району окупованого Джанкою (Крим).

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 9 ворожих безпілотників "Shahed-131/136" та одну крилату ракету "Іскандер-К", - розповіли у Повітряних силах.

Зокрема, за даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, саме над цим регіоном ввечері ППО знищила ворожу ракету.

Обстріл України

В ніч на вівторок, 21 листопада у Хмельницькому районі було чутно вибухи, у регіоні також працювала ППО, а перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атаки ударними безпілотниками типу "Шахед" Хмельницької області.

Вже зранку в Генштабі ЗСУ розповіли, що російські війська вночі випустили по території України 11 дронів-камікадзе типу "Шахед" та 5 ракет двох типів.