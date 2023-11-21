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Во время ночной атаки по Украине ПВО сбила ракету "Искандер-К" и не только. Что известно

Фото: ПВО сбила ракету "Искандер-К" и 9 дронов РФ 21 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска ночью снова атаковали Украину, использовав комбинированный подход - "смесь" дронов-камикадзе и ракет. ПВО удалось сбить 9 из 10 "шахедов" и одну "Искандер-К" из пяти ракет.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Воздушные силы ВСУ, Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Так, в ночь на 21 ноября оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления Приморско-Ахтарска (РФ) 10 ударными БпЛА типа "Shahed". Кроме этого, противник запустил 4 зенитных управляемых ракеты С-300 на Донецком направлении и одну крылатую ракету наземного базирования "Искандер-К" из района оккупированного Джанкой (Крым).

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены 9 вражеских беспилотников "Shahed-131/136" и одна крылатая ракета "Искандер-К", - рассказали в Воздушных силах.

В частности, по данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, именно над этим регионом вечером ПВО уничтожила вражескую ракету.

Обстрел Украины

В ночь на вторник, 21 ноября в Хмельницком районе были слышны взрывы, в регионе также работала ПВО, а перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе атаки ударными беспилотниками типа "Шахед" Хмельницкой области.

Уже утром в Генштабе ВСУ рассказали, что российские войска ночью выпустили по территории Украины 11 дронов-камикадзе типа "Шахед" и 5 ракет двух типов.

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