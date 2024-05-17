UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під час наступу росіян у Харківській області у бійців ЗСУ вийшли з ладу Starlink, - WP

Архівне фото: у ЗСУ відключилися Starlink під час наступу росіян під Харковом (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У перший день нещодавнього російського наступу в Харківській області термінали Starlink, які використовують бійці ЗСУ, вийшли з ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Видання вказує, що 125-та бригада територіальної оборони України, що розтягнулася приблизно на 43-кілометровій ділянці кордону Харківської області з Росією, використовувала розвідувальні дрони для щоденного спостереження за тим, як РФ неухильно нарощує сили для можливого нападу. 

"Але того ранку, 10 травня, бригада втратила всі відеотрансляції через російські радіоелектронні перешкоди", - пише WP.

Зазначається, що термінали Starlink вийшли з ладу. Командир підрозділу дронів у бригаді повідомив журналістам, що в якийсь момент вони залишилися повністю сліпі.

"Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони пересувалися, ми працювали тільки по рації або по телефонах, де вони ще працювали", - сказав військовий.

Термінали Starlink уже відключались під час війни

Минулого року CNN писало, що американський мільярдер Ілон Маск нібито таємно змусив інженерів вимкнути супутникову мережу Starlink, щоб перешкодити Україні провести атаку на російський флот.

Пізніше сенаторка Елізабет Воррен заявляла, що в Конгресі США необхідно провести розслідування щодо SpaceX після того, як Ілон Маск визнав, що заблокував Україні доступ до супутникової мережі Starlink під час атаки на російські військові кораблі біля узбережжя Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяStarlinkХарківВійна в Україні