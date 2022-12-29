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Під час масованої атаки РФ ракета поцілила у будинок під Івано-Франківськом (фото)

Фото: обстріл Івано-Франківської області влаштувала РФ 29 грудня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Під час масованої атаки РФ на Україну в четвер, 29 грудня, одна з ракет потрапила до будинку в одному із сіл Івано-Франківської області.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Ранок, село у Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від Росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає", - розповів він.

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