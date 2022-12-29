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Во время массированной атаки РФ ракета попала в дом под Ивано-Франковском (фото)

Фото: обстрел Ивано-Франковской области устроила РФ 29 декабря (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированной атаки РФ на Украину в четверг, 29 декабря, одна из ракет попала в дом в одном из сел Ивано-Франковской области.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Утро, село в Ивано-Франковской области, почти в тысяче километров от России. Прилетает ракета прямиком в дом, чудом не взрывается", - рассказал он.

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