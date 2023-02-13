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Під час гасіння пожежі у будівлі в Дніпрі пролунав вибух у сусідньому будинку: є загиблий

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Дніпро, Понеділок 13 лютого 2023 13:36
Під час гасіння пожежі у будівлі в Дніпрі пролунав вибух у сусідньому будинку: є загиблий Фото: під час гасіння пожежі у будівлі в Дніпрі пролунав вибух у сусідньому будинку (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 12 лютого, сталася пожежа на вулиці Автобусна Новокодацького району Дніпра. На місце виїхали рятувальники, яким довелося не тільки гасити пожежу, а ліквідувати наслідки вибуху в ще одному будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Пожежа виникла всередині одноповерхової господарчої споруди. Полум’я охопило приміщення будівлі та існувала загроза поширення пожежі на дах", - розповіли рятувальники.

Під час ліквідації займання в господарчій споруді пролунав вибух в житловому будинку, розташованому поруч.

"Вибух зруйнував конструкції одноповерхового житлового будинку та полум’я охопило понівечені внутрішні приміщення та дах. Площа пожежі збільшилась. До місця події було направлено додатково пожежно-рятувальні підрозділи", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Внаслідок НП травми отримала 45-річна жінка. Постраждалу госпіталізовано до лікарні.

"Під час ліквідації пожежі та розбору зруйнованого будинку рятувальники виявили тіло людини", - додали в рятувальній службі.

Нагадаємо, у Києві 27 грудня вибухнув газовий балончик. Внаслідок вибуху поранення отримала 17-річна дівчина.

Крім того, у квартирі багатоповерхівки, розташованої під Одесою, стався вибух туристичного газового балончика. В результаті сталася часткова руйнація фасадної стіни.

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