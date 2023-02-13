Во время тушения пожара в постройке в Днепре раздался взрыв в соседнем доме: есть погибший
В воскресенье, 12 февраля, произошел пожар на улице Автобусная Новокодацкого района Днепра. На место выехали спасатели, которым пришлось не только тушить пожар, но и ликвидировать последствия взрыва в еще одном доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Пожар возник внутри одноэтажной хозяйственной постройки. Пламя охватило помещение здания и существовала угроза распространения пожара на крышу", - рассказали спасатели.
Во время ликвидации возгорания в хозяйственном сооружении раздался взрыв в жилом доме, расположенном рядом.
"Взрыв разрушил конструкции одноэтажного жилого дома и пламя охватило изуродованные внутренние помещения и крышу. Площадь пожара увеличилась. К месту происшествия были направлены дополнительно пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении ГСЧС.
В результате ЧП травмы получила 45-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована в больницу.
"При ликвидации пожара и разбора разрушенного дома спасатели обнаружили тело человека", - добавили в спасательной службе.
Напомним, в Киеве 27 декабря взорвался газовый баллончик. В результате взрыва ранения получила 17-летняя девушка.
Кроме того, в квартире многоэтажки, расположенной под Одессой, произошел взрыв туристического газового баллончика. В результате произошло частичное разрушение фасадной стены.
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