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Во время тушения пожара в постройке в Днепре раздался взрыв в соседнем доме: есть погибший

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Днепр, Понедельник 13 февраля 2023 13:36
Во время тушения пожара в постройке в Днепре раздался взрыв в соседнем доме: есть погибший Фото: во время тушения пожара в постройке в Днепре раздался взрыв в соседнем доме (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 12 февраля, произошел пожар на улице Автобусная Новокодацкого района Днепра. На место выехали спасатели, которым пришлось не только тушить пожар, но и ликвидировать последствия взрыва в еще одном доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Пожар возник внутри одноэтажной хозяйственной постройки. Пламя охватило помещение здания и существовала угроза распространения пожара на крышу", - рассказали спасатели.

Во время ликвидации возгорания в хозяйственном сооружении раздался взрыв в жилом доме, расположенном рядом.

"Взрыв разрушил конструкции одноэтажного жилого дома и пламя охватило изуродованные внутренние помещения и крышу. Площадь пожара увеличилась. К месту происшествия были направлены дополнительно пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении ГСЧС.

В результате ЧП травмы получила 45-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована в больницу.

"При ликвидации пожара и разбора разрушенного дома спасатели обнаружили тело человека", - добавили в спасательной службе.

Напомним, в Киеве 27 декабря взорвался газовый баллончик. В результате взрыва ранения получила 17-летняя девушка.

Кроме того, в квартире многоэтажки, расположенной под Одессой, произошел взрыв туристического газового баллончика. В результате произошло частичное разрушение фасадной стены.

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