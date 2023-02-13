Во время тушения пожара в постройке в Днепре раздался взрыв в соседнем доме: есть погибший

Фото: во время тушения пожара в постройке в Днепре раздался взрыв в соседнем доме (t.me/dsns_telegram)

В воскресенье, 12 февраля, произошел пожар на улице Автобусная Новокодацкого района Днепра. На место выехали спасатели, которым пришлось не только тушить пожар, но и ликвидировать последствия взрыва в еще одном доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Пожар возник внутри одноэтажной хозяйственной постройки. Пламя охватило помещение здания и существовала угроза распространения пожара на крышу", - рассказали спасатели. Во время ликвидации возгорания в хозяйственном сооружении раздался взрыв в жилом доме, расположенном рядом. "Взрыв разрушил конструкции одноэтажного жилого дома и пламя охватило изуродованные внутренние помещения и крышу. Площадь пожара увеличилась. К месту происшествия были направлены дополнительно пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении ГСЧС. В результате ЧП травмы получила 45-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована в больницу. "При ликвидации пожара и разбора разрушенного дома спасатели обнаружили тело человека", - добавили в спасательной службе. Напомним, в Киеве 27 декабря взорвался газовый баллончик. В результате взрыва ранения получила 17-летняя девушка. Кроме того, в квартире многоэтажки, расположенной под Одессой, произошел взрыв туристического газового баллончика. В результате произошло частичное разрушение фасадной стены.