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Під час атаки на Запоріжжя 10 людей поранені, є жертва. Під завалами можуть бути люди

Фото: під час атаки на Запоріжжі 10 людей поранено, є жертва (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Під час ракетного удару по Запоріжжю 29 грудня, 10 людей поранено, одна жінка загинула. Під завалами можуть бути люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, Telegram секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"На жаль, наразі відомо про одну загиблу жінку. Попередньо - 10 постраждалих. Під завалами однієї з будівель можуть знаходитися люди. На місцях працюють оперативні служби", - розповів Малашко.

 

Цілі атаки

За словами Малашка, цілями ворога стали території кількох підприємств міста.

"Одна з ракет влучила по відкритій місцевості, ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру", - додав голова ОВА.

Водночас одну з ворожих ракет було збито засобами ППО в Запорізькому районі.

Ще одна жертва

Кількість жертв ранкової ракетної атаки по Запоріжжю збільшилася.

"Рятувальники, які проводять пошуково-рятувальну операцію на місці обстрілу, дістали з під завалів приватного будинку тіло ще однієї жінки", - розповів Куртєв.

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Запоріжжя