Під час атаки на Запоріжжя 10 людей поранені, є жертва. Під завалами можуть бути люди

"На жаль, наразі відомо про одну загиблу жінку. Попередньо - 10 постраждалих. Під завалами однієї з будівель можуть знаходитися люди. На місцях працюють оперативні служби", - розповів Малашко.

Цілі атаки

За словами Малашка, цілями ворога стали території кількох підприємств міста.

"Одна з ракет влучила по відкритій місцевості, ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру", - додав голова ОВА.

Водночас одну з ворожих ракет було збито засобами ППО в Запорізькому районі.

Ще одна жертва

Кількість жертв ранкової ракетної атаки по Запоріжжю збільшилася.

"Рятувальники, які проводять пошуково-рятувальну операцію на місці обстрілу, дістали з під завалів приватного будинку тіло ще однієї жінки", - розповів Куртєв.