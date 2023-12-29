Во время атаки на Запорожье 10 человек ранены, есть жертвы. Под завалами могут быть люди

Во время ракетного удара по Запорожью 29 декабря, 10 человек ранены, четверо погибших. Под завалами могут находиться люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.
"К сожалению, сейчас известно об одной погибшей женщине. Предварительно - 10 пострадавших. Под завалами одного из зданий могут находиться люди. На местах работают оперативные службы", - рассказал Малашко.
Цели атаки
По словам Малашко, целями врага стали территории нескольких предприятий города.
"Одна из ракет попала по открытой местности, еще одна разрушила частный дом. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажки в одном из районов областного центра", - добавил глава ОВА.
В то же время одна из вражеских ракет была сбита средствами ПВО в Запорожском районе.
Еще одна жертва
Число жертв утренней ракетной атаки по Запорожью увеличилось.
"Спасатели, которые проводят поисково-спасательную операцию на месте обстрела, достали из-под завалов частного дома тело еще одной женщины", - рассказал Куртев.
Четверо погибших
Позже глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил о 4 жертвах в результате ракетного удара по областному центру.
"Сейчас известно о 4 погибших. Искренние соболезнования родным и близким..." - написал он в Telegram.
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