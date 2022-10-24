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Під Бучею знайшли тіло чоловіка, який загинув під час окупації

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Понеділок 24 жовтня 2022 13:44
Під Бучею знайшли тіло чоловіка, який загинув під час окупації Фото: під Бучею знайшли тіло чоловіка, який загинув під час окупації (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Поблизу селища Немішаєве Бучанського району знайшли тіло вбитого російськими агресорами мирного жителя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова.

Зазначається, що останки знайшли в лісі місцеві жителі. Під час огляду трупа поліція встановила, що чоловік загинув саме під час окупації Бучанського району.

Зріст чоловіка - близько 190 сантиметрів, розмір ноги - 43. Одягнений був у синю куртку, сині джинси, чорні туфлі та темну білизну. У нагрудній кишені куртки загиблого поліцейські знайшли православний хрестик.

Повідомляється, що тіло чоловіка знаходилось неподалік ями, де кілька днів тому поліцейські вже виявляли вбиту окупантами особу.

Нагадаємо, 22 жовтня поліція знайшла тіло вбитого росіянами цивільного у лісі поряд із селищем Клавдієво-Тарасове Київської області. Окупанти прострелили чоловіку ноги та груди.

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Буча Київська область полиция
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