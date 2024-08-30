Під Білою Церквою масово гине риба на річці Рось: Міндовкілля назвало причину

Зауважимо, що 29 серпня до Центру оперативного реагування у Білій Церкві надійшла інформація про масову загибель риби в районі Центрального пляжу на річці Рось.

"Вчора з самого ранку там працювала Державна екологічна інспекція. Вона зафіксувала збитки. Це був витік з одного з підприємств", - пояснив Краснолуцький.

Перший заступник міністра наголосив, що зараз вживаються заходи для притягнення підприємства до відповідальності та для того, щоб локалізувати цей витік.

"Цей витік не великий, тому сильного забруднення немає.Це не може загрожувати киянам, бо там витік не великий. Воно все розмиється й увійде в гранично-допустимі норми", - наголосив він.