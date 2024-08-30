UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Білою Церквою масово гине риба на річці Рось: Міндовкілля назвало причину

Фото: в Міндовкілля пояснили, що призвело до мору риби під Києвом (pixabay.com)
Автор: Каріна Левицька

На річці Рось, де зафіксували масовий мор риби вчора відпрацювала Державна екологічна інспекція. Причину з'ясовано.

Про це у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна розповів перший заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький.

Зауважимо, що 29 серпня до Центру оперативного реагування у Білій Церкві  надійшла інформація про масову загибель риби в районі Центрального пляжу на річці Рось.

"Вчора з самого ранку там працювала Державна екологічна інспекція. Вона зафіксувала збитки. Це був витік з одного з підприємств", - пояснив Краснолуцький.

Перший заступник міністра наголосив, що зараз вживаються заходи для притягнення підприємства до відповідальності та для того, щоб локалізувати цей витік.

"Цей витік не великий, тому сильного забруднення немає.Це не може загрожувати киянам, бо там витік не великий. Воно все розмиється й увійде в гранично-допустимі норми", - наголосив він.

 

Нагадаємо також про те, що днями виявили забруднення в річках Сейм та Десна. Сьогодні Краснолуцький повідомив, що Сейм забруднили з території Росії.

Детальніше про причини та наслідки даного забруднення можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГосэкоинспекцияЕкологічна катастрофа