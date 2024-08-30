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Под Белой Церковью массово погибает рыба на реке Рось: Минокружение назвало причину

Фото: в Минокружении объяснили, что привело к морю рыбы под Киевом (pixabay.com)
Автор: Карина Левицкая

На реке Рось, где зафиксировали массовый мор рыбы вчера отработала Государственная экологическая инспекция. Причина выяснена.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказал первый заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий.

Заметим, что 29 августа в Центр оперативного реагирования в Белой Церкви поступила информация о массовой гибели рыбы в районе Центрального пляжа на реке Рось.

"Вчера с самого утра там работала Государственная экологическая инспекция. Она зафиксировала убытки. Это была утечка с одного из предприятий", - пояснил Краснолуцкий.

Первый заместитель министра отметил, что сейчас принимаются меры для привлечения предприятия к ответственности и для того, чтобы локализовать эту утечку.

"Эта утечка не большая, поэтому сильного загрязнения нет. Это не может угрожать киевлянам, потому что там утечка не большая. Оно все размоется и войдет в предельно допустимые нормы", - подчеркнул он.

 

Напомним также о том, что на днях обнаружили загрязнение в реках Сейм и Десна. Сегодня Краснолуцкий сообщил, что Сейм был загрязнен с территории России.

Детальнее о причинах и последствиях данного загрязнения можно узнать в материале РБК-Украина.

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