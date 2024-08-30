Под Белой Церковью массово погибает рыба на реке Рось: Минокружение назвало причину

Заметим, что 29 августа в Центр оперативного реагирования в Белой Церкви поступила информация о массовой гибели рыбы в районе Центрального пляжа на реке Рось.

"Вчера с самого утра там работала Государственная экологическая инспекция. Она зафиксировала убытки. Это была утечка с одного из предприятий", - пояснил Краснолуцкий.

Первый заместитель министра отметил, что сейчас принимаются меры для привлечения предприятия к ответственности и для того, чтобы локализовать эту утечку.

"Эта утечка не большая, поэтому сильного загрязнения нет. Это не может угрожать киевлянам, потому что там утечка не большая. Оно все размоется и войдет в предельно допустимые нормы", - подчеркнул он.