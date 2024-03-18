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Під Бериславом троє чоловіків загинули від вибуху, коли намагалися розібрати FPV-дрон

Архівне фото: Під Бериславом троє чоловіків загинули від вибуху (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У селі Львове Херсонської області сьогодні, 18 березня, підірвалися троє чоловіків. Вони загинули під час спроби розбору FPV-дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, йдеться про чоловіків 45, 55 і 67 років.

Вони принесли додому раніше знайдений у дворі FPV-дрон і почали його розбирати. У результаті чого здетонував боєприпас. 

Скріншот: Львове (deepstatemap.live)

"Усі троє зазнали важких поранень і померли дорогою до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Прокудін знову закликав бути вкрай обережними і не підбирати підозрілі предмети. 

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

До того ж в Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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