Під Бериславом троє чоловіків загинули від вибуху, коли намагалися розібрати FPV-дрон

У селі Львове Херсонської області сьогодні, 18 березня, підірвалися троє чоловіків. Вони загинули під час спроби розбору FPV-дрона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
За його словами, йдеться про чоловіків 45, 55 і 67 років.
Вони принесли додому раніше знайдений у дворі FPV-дрон і почали його розбирати. У результаті чого здетонував боєприпас.
Скріншот: Львове (deepstatemap.live)
"Усі троє зазнали важких поранень і померли дорогою до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Прокудін знову закликав бути вкрай обережними і не підбирати підозрілі предмети.
Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.
У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.
До того ж в Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування.
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