Под Бериславом трое мужчин погибли от взрыва, когда пытались разобрать FPV-дрон

В селе Львово Херсонской области сегодня, 18 марта, подорвались трое мужчин. Они погибли во время попытки разбора FPV-дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
По его словам, речь идет о мужчинах 45, 55 и 67 лет.
Они принесли домой ранее найденный во дворе FPV-дрон и начали его разбирать. В результате чего сдетонировал боеприпас.
Скриншот: Львово (deepstatemap.live)
"Все трое получили тяжелые ранения и умерли по дороге в больницу", - говорится в сообщении.
Прокудин снова призвал быть крайне осторожными и не подбирать подозрительные предметы.
Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.
В апреле прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.
К тому же в Украине будут компенсировать расходы по заказу разминирования.
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