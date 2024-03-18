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Под Бериславом трое мужчин погибли от взрыва, когда пытались разобрать FPV-дрон

Архивное фото: Под Бериславом трое мужчин погибли от взрыва (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В селе Львово Херсонской области сегодня, 18 марта, подорвались трое мужчин. Они погибли во время попытки разбора FPV-дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По его словам, речь идет о мужчинах 45, 55 и 67 лет.

Они принесли домой ранее найденный во дворе FPV-дрон и начали его разбирать. В результате чего сдетонировал боеприпас. 

Скриншот: Львово (deepstatemap.live)

"Все трое получили тяжелые ранения и умерли по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Прокудин снова призвал быть крайне осторожными и не подбирать подозрительные предметы. 

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В апреле прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

К тому же в Украине будут компенсировать расходы по заказу разминирования.

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