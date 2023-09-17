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Під Бериславом трактор підірвався на міні, є жертви

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Херсонській області під час виконання польових робіт трактор наїхав на міну, що здетонувала. В результаті вибуху загинув тракторист, а агроном - отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської обласної прокуратури в Telegram.

Подія сталася поблизу села Максима Горького Новорайської громади. Під час виконання польових робіт 45-річний водій трактора допустив наїзд на невідомий вибуховий пристрій, який здетонував. 

Чоловік отримав осколкові поранення ніг та опіки. Його забрали до шпиталю, однак водій трактора, загинув дорогою у лікарню.

Також поранення та травматичні ушкодження отримав агроном, який перебував поблизу місця події. 

Як захистити себе під час мінної небезпеки:

  • не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;
  • не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети;
  • не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

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