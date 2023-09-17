Під Бериславом трактор підірвався на міні, є жертви

У Херсонській області під час виконання польових робіт трактор наїхав на міну, що здетонувала. В результаті вибуху загинув тракторист, а агроном - отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської обласної прокуратури в Telegram.
Подія сталася поблизу села Максима Горького Новорайської громади. Під час виконання польових робіт 45-річний водій трактора допустив наїзд на невідомий вибуховий пристрій, який здетонував.
Чоловік отримав осколкові поранення ніг та опіки. Його забрали до шпиталю, однак водій трактора, загинув дорогою у лікарню.
Також поранення та травматичні ушкодження отримав агроном, який перебував поблизу місця події.
Як захистити себе під час мінної небезпеки:
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