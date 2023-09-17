Под Бериславом трактор подорвался на мине, есть жертвы

Происшествие произошло вблизи села Максима Горького Новорайской общины. Во время выполнения полевых работ 45-летний водитель трактора допустил наезд на неизвестное взрывное устройство, которое сдетонировало.

Мужчина получил осколочные ранения ног и ожоги. Его забрали в госпиталь, однако водитель трактора, погиб по дороге в больницу.

Также ранения и травматические повреждения получил агроном, который находился вблизи места происшествия.

Как защитить себя во время минной опасности:

не двигайтесь неизвестными или не проверенными грунтовыми дорогами;

не трогайте любые подозрительные и незнакомые предметы;

не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под вражеской оккупацией.

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