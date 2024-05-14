У РФ дрон атакував потяг із паливом, вибухнула цистерна і спалахнула пожежа

Фото: у Росії безпілотник атакував потяг з нафтопродуктами, стався вибух (Getty Images)

У Волгоградській області РФ безпілотник атакував вантажний потяг, що перевозив паливо у цистернах. Низка вагонів зійшла з рейок, стався вибух і спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Інцидент стався у районі станції Котлубань близько першої ночі за місцевим часом. Внаслідок удару БПЛА, одна цистерна вибухнула і загорілися два вагони з паливом. Стався розлив нафтопродуктів на землю і загорілася трава. Загалом із рейок зійшли 9 вагонів. Причиною аварії офіційно визнано втручання сторонніх осіб. Постраждалих немає. Триває гасіння пожежі.