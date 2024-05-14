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У РФ дрон атакував потяг із паливом, вибухнула цистерна і спалахнула пожежа

Волгоградська область, Росія, Вівторок 14 травня 2024 07:25
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У РФ дрон атакував потяг із паливом, вибухнула цистерна і спалахнула пожежа Фото: у Росії безпілотник атакував потяг з нафтопродуктами, стався вибух (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Волгоградській області РФ безпілотник атакував вантажний потяг, що перевозив паливо у цистернах. Низка вагонів зійшла з рейок, стався вибух і спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Інцидент стався у районі станції Котлубань близько першої ночі за місцевим часом. Внаслідок удару БПЛА, одна цистерна вибухнула і загорілися два вагони з паливом. Стався розлив нафтопродуктів на землю і загорілася трава.

Загалом із рейок зійшли 9 вагонів. Причиною аварії офіційно визнано втручання сторонніх осіб.

Постраждалих немає. Триває гасіння пожежі.

Повітряні атаки в Росії

Останнім часом у різних регіонах Росії фіксуються постійні атаки безпілотників по об'єктах критичної інфраструктури, а також загадкові вибухи та пожежі.

Вночі 13 травня Липецьку область атакували безпілотники. На одній з електропідстанцій у регіоні спалахнула пожежа.

Також тієї ночі безпілотники атакували Бєлгородську область. Зафіксовані руйнування інфраструктури, є постраждалі.

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