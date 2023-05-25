Під Балаклією двоє чоловіків підірвалися на боєприпасі: один із них загинув

Двоє чоловіків підірвались на невідомому вибухонебезпечному предметі під Балаклією (Харківська область). Один з них загинув одразу на місці підриву.

"25 травня стало відомо про загибель 39-річного мешканця с. Протопопівка Балаклійської громади в результаті спрацювання невідомого вибухонебезпечного предмета", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що детонація боєприпасу відбулась під час того, як загиблий рухався селом на мотоциклі з коляскою, перевозячи його в колясці.

"Чоловік загинув одразу. Також поранення отримав інший місцевий 45-ти років", - додали у ДСНС.

Бої за Балаклію

Російські війська просунулися до міста на початку свого вторгнення і тимчасово захопили його.

Уже на початку вересня Балаклею вдалося звільнити силами ЗСУ.