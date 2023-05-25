Під Балаклією двоє чоловіків підірвалися на боєприпасі: один із них загинув
Двоє чоловіків підірвались на невідомому вибухонебезпечному предметі під Балаклією (Харківська область). Один з них загинув одразу на місці підриву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
"25 травня стало відомо про загибель 39-річного мешканця с. Протопопівка Балаклійської громади в результаті спрацювання невідомого вибухонебезпечного предмета", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що детонація боєприпасу відбулась під час того, як загиблий рухався селом на мотоциклі з коляскою, перевозячи його в колясці.
"Чоловік загинув одразу. Також поранення отримав інший місцевий 45-ти років", - додали у ДСНС.
Бої за Балаклію
Російські війська просунулися до міста на початку свого вторгнення і тимчасово захопили його.
Уже на початку вересня Балаклею вдалося звільнити силами ЗСУ.
Нещодавно у Чернігівській області двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, одна особа загинула.
Також у Харківській області на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік. Внаслідок події він втратив стопу правої ноги.
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