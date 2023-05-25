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Під Балаклією двоє чоловіків підірвалися на боєприпасі: один із них загинув

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Протопопівка, Четвер 25 травня 2023 20:39
Під Балаклією двоє чоловіків підірвалися на боєприпасі: один із них загинув Фото: Рятувальник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Двоє чоловіків підірвались на невідомому вибухонебезпечному предметі під Балаклією (Харківська область). Один з них загинув одразу на місці підриву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

"25 травня стало відомо про загибель 39-річного мешканця с. Протопопівка Балаклійської громади в результаті спрацювання невідомого вибухонебезпечного предмета", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що детонація боєприпасу відбулась під час того, як загиблий рухався селом на мотоциклі з коляскою, перевозячи його в колясці.

"Чоловік загинув одразу. Також поранення отримав інший місцевий 45-ти років", - додали у ДСНС.

Бої за Балаклію

Російські війська просунулися до міста на початку свого вторгнення і тимчасово захопили його.

Уже на початку вересня Балаклею вдалося звільнити силами ЗСУ.

Нещодавно у Чернігівській області двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, одна особа загинула.

Також у Харківській області на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік. Внаслідок події він втратив стопу правої ноги.

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