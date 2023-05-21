Під Ізюмом чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі

У Харківській області на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік. Унаслідок події він втратив стопу правої ноги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Харківської області у Facebook .

Інцидент стався в селі Кам'янка Ізюмської громади. Подія трапилася на території приватного домоволодіння.

Унаслідок вибуху 61-річний чоловік залишився без правої ступні. Наразі потерпілий перебуває на лікуванні в медичному закладі міста Ізюм.

Харківська область

Частина Харківської області була тимчасово окупована російськими військовими, які вторглися в Україну 24 лютого 2022 року. При цьому українським військам вдалося звільнити більшу частину регіону. Однак на деокупованих територіях області мінна небезпека залишається дуже високою.

Правила безпеки

Держслужба з надзвичайних ситуацій закликає жителів України уникати походів до лісів, які розташовані на територіях, де велися або ведуться бойові дії.

При цьому на сьогодні важливо дотримуватись правил безпеки на деокупованих територіях. Зокрема:

уникати відвідування лісових масивів та полів;

при виявленні підозрілих чи незнайомих предметів - не наближатися;

заборонено переміщувати боєприпаси;

повідомляти про факт виявлення номерів телефонів 101 або 102.

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