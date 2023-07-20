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Під Балаклією чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі

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Верхній Байрак, Четвер 20 липня 2023 21:54
Під Балаклією чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У селі Верхній Байрак (Харківська область) сьогодні, 20 липня, чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

"Поблизу свого подвір’я 48-річний місцевий натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який знаходився у високій траві", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок його спрацювання чоловік отримав поранення і був госпіталізований до лікувального закладу.

"Обставини події з’ясовуються", - додали у ДСНС.

Розмінування України

Проблема розмінування України стає дедалі гострішою, адже РФ продовжує обстрілювати території, забруднюючи їх мінами. До того ж, велику проблему мінні поля складають під час контрнаступу.

Наразі відомо, що МЗС України спілкувалось з цього питання з Австрією, а в Хорватії в жовтні відбудеться конференція, присвячена розмінуванню України.

Під час останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" Литва закликала країни-союзники до створення коаліції з розмінування України.

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