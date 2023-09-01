UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Бахмутом ЗСУ за ніч підбили техніки росіян на понад 5 млн доларів (відео)

Фото: під Бахмутом ЗСУ за ніч вразили техніки на понад 5 млн доларів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під Бахмутом Донецької області тільки за ніч українські військові знищили кілька одиниць техніки окупантів. Загальна сума знищеного склала понад 5 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Під Бахмутом бійці підрозділу CODE 9.2. за ніч уразили техніки росіян на понад $5 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, одним ударним дроном знищили танк Т-80, гаубицю САУ 2С1 і танковий мостоукладальник МТУ-90.

Ситуація на фронті в Україні

За добу ЗСУ ліквідували ще 470 загарбників, знищили 23 ворожі танки, 23 артсистеми та 9 бронемашин. При цьому, за даними Генштабу, ЗСУ продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку на ділянці Новоданилівка - Новопрокопівка, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Минулої доби сталося понад 25 бойових зіткнень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут