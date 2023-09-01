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Под Бахмутом ВСУ за ночь подбили техники россиян более чем на 5 млн долларов (видео)

Фото: под Бахмутом ВСУ за ночь поразили техники на 5 млн долларов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Под Бахмутом Донецкой области только за ночь украинские военные уничтожили несколько единиц техники оккупантов. Общая сумма уничтоженного составила более 5 млн. долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Под Бахмутом бойцы подразделения CODE 9.2. за ночь поразили техники россиян более чем на 5 млн долларов", - говорится в сообщении.

В частности, одним ударным дроном уничтожили танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90.

Ситуация на фронте в Украине

За сутки ВСУ ликвидировали еще 470 захватчиков, уничтожили 23 вражеских танков, 23 артсистемы и 9 бронемашин. При этом, по данным Генштаба, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении на участке Новоданиловка - Новопрокоповка, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений. 

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Бахмут