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Під Бахмутом загинув доброволець із Литви

П'ятниця 23 лютого 2024 14:30
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Під Бахмутом загинув доброволець із Литви Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні в боях із російськими окупантами загинув доброволець із Литви Тадас Тумас.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на 15min.

Глава місії інструкторів в Україні Сігітас Маляускас заявив, що литовського солдата 1981 року народження, на прізвисько "Гігант", було вбито в п'ятницю. Він служив у 92-й бригаді Збройних сил України.

За словами Маляускаса, литовець загинув, коли перевозив міни до лінії фронту в районі Бахмута. Тоді в їхню машину влучив російський безпілотник.

За словами Маляускаса, доброволець був мінометником.

"Але, як це часто буває в бойових діях, він виконував різні обов'язки - водія, стрільця і розвідника", - розповів він.

Інформацію про загибель військового також підтвердив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Він був десь на східному фронті, в Бахмуті або десь у такому самому місці, але більш детальної інформації я не знаю. Я знаю тільки ту інформацію, яка надійшла в посольство", - заявив він.

Добровольці з різних країн борються за Україну

На боці України у війні проти Росії воюють добровольці з різних країн. На жаль, деякі з них загинули під час бойових дій.

Так, сьогодні стало відомо, що у боях за Україну загинув доброволець із Фінляндії.

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Литва Війна Росії проти України
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