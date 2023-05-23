Під Бахмутом тривають бої за висоти: карти боїв від ISW

Ситуація в Харківській та Луганській областях

22 травня російські війська продовжили обмежені наземні атаки на Куп’янському напрямку. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в напрямку Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська).

Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що підрозділи Західного угруповання військ зупинили три українські диверсійно-розвідувальні групи приблизно за 20 км на південний схід від Куп’янська поблизу Тимівки, Кислівки та Іванівки.

Російський військовий блогер попередив, що українські війська, можливо, готуються атакувати позиції 1-ї гвардійської танкової та 6-ї загальновійськової армій Західного військового округу (ЗВО) на цій ділянці фронту.

Станом на 22 травня російські війська продовжували наземні атаки та поступово просувалися на південь від Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 травня, показують, що російські війська просунулися поблизу фільтраційної станції на південно-східній околиці Білогорівки (приблизно 13 км на південь від Кремінної).

Український Генштаб повідомив, що російські війська також вели безуспішні наступальні дії поблизу Івано-Дарівки (23 км на південь від Кремінної).

Бої на Донбасі

Українські офіційні особи заявили, що 22 травня в Бахмуті та його околицях тривають обмежені бої. Український Генштаб повідомив, що бої тривають у Бахмуті та що російські сили здійснили невдалі наземні атаки поблизу Григорівки (8 км на північний захід від Бахмута) та на південь від Іванівського (безпосередньо на захід від Бахмута).

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повторила, що українські війська зберігають позиції в укріпрайоні на заході Бахмута і тривають бої за висоти на північ і південь від Бахмута.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 травня, показують, що війська "Вагнера" просунулися до входу T0504 у південно-західний Бахмут. Відомий російський "воєнкор" заявив, що станом на 21 травня на захід від Бахмута біля Хромового тривають бої. 22 травня інший військовий блогер заявив, що російські війська здійснили обмежену наземну атаку на південь від Бахмута поблизу Білої Гори.

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін, власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин та інші російські джерела стверджували, що російські війська почали операції з розмінування західних околиць Бахмута.

Станом на 22 травня російські війська досягли незначних успіхів у районі Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 травня, показують, що російські війська досягли незначних територіальних успіхів на південний захід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Первомайського, Новокалинового (7 км на північ від Авдіївки), Водяного (6 км на південний захід від Авдіївки) та Мар’їнки (18 км на захід від Донецька).

Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська також атакували поблизу Сіверного (7 км на захід від Авдіївки) та Новомихайлівки (10 км на південний захід від міста Донецьк).

Голова Донецької області Павло Кириленко повідомив, що російські війська обстріляли Авдіївку касетними боєприпасами. Один російський військовий блогер висловив занепокоєння тим, що українські сили зосереджують бронетехніку для наступальних зусиль з Авдіївки на місто Донецьк, але інший "воєнкор" стверджував, що передбачуваного нарощування бронетехніки недостатньо для таких зусиль.

22 травня російські війська не здійснювали жодних підтверджених або заявлених наземних атак на заході Донецької області.

"Південна вісь"

Російські джерела продовжували висловлювати стурбованість українськими позиціями на островах річки Дніпро перед очікуваним українським контрнаступом. Окупаційна адміністрація Херсонської області 22 травня поділилась кадрами, на яких нібито видно, як російські війська обстрілюють українські позиції на невстановлених островах у дельті річки Дніпро високоточними снарядами.

Окупаційна адміністрація Херсонської області заявила, що чутки про можливий перехід українських військ через Дніпро та майбутній контрнаступ є лише пропагандою, яка насаджує страх і невпевненість. Російський військовий лблогер стверджував, що російські сили зберігають контроль над островами в дельті річки Дніпро і що російські війська відкидають українські сили від островів за допомогою авіабомб.

Запорізька атомна електростанція була (ЗАЕС) знеструмлена всьоме з початку війни. 22 травня директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафель Гроссі заявив, що ЗАЕС була повністю відключена від національної електричної мережі на кілька годин, що змусило електростанцію покладатися на зовнішні дизель-генератори.

Гроссі знову закликав до активізації зусиль для відновлення резервних ліній електропередач і до того, щоб моніторинговий контингент МАГАТЕ отримав доступ до розподільчого пристрою Запорізької теплоелектростанції (ЗАТЕС) для забезпечення резервним живленням ЗАЕС. "Енергоатом" повідомив, що російські обстріли обірвали єдину діючу лінію електропередач до ЗАЕС.

Однак окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов заявив, що українські війська завдали удару по ЗАЕС. Раніше ISW повідомляв про мілітаризацію Росією ЗАЕС.