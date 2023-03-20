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Під Бахмутом прикордонники знешкодили групу росіян кількома снарядами (відео)

Ілюстративне фото: під Бахмутом прикордонники знешкодили групу росіян кількома снарядами (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські охоронці кордону знешкодили групу російських найманців кількома снарядами під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

На відео видно, як наші захисники скидають снаряди, ймовірно, з безпілотника.

Таким чином, вони знешкодили чергову партію росіян, що вдерлися на нашу землю.

Нагадаємо, українські бійці показали, як знищують російську піхоту під Бахмутом.

До того ж, вчора військові "Гвардії наступу" знищили вантажне авто російських загарбників на Бахмутському напрямку.

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