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Під Бахмутом прикордонники відпрацювали по росіянах, які хотіли йти в атаку (відео)

Фото: під Бахмутом прикордонники відпрацювали по росіянах, які хотіли йти в атаку (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Прикордонники під Бахмутом з мінометів відпрацювали по російських штурмовиках. Окупанти збиралися атакувати українські позиції, але планам ворога завадили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"На околицях Бахмута аеророзвідка прикордонників виявила просування ворожих штурмових груп до наших позицій. Наші захисники здійснили по ворогу мінометний обстріл. В результаті 1 штурмовика ліквідовано, 4-х поранено", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на іншому напрямку, ще три ворожі групи піхоти рухалася для атаки наших позицій.

"Мінометні розрахунки прикордонників відпрацювали по противнику, та ліквідували частину бойовиків", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, також ми писали, що під Бахмутом нацгвардійці з ПЗРК "Ігла" збили російський гелікоптер Мі-24.

Також повідомлялося, що українські військові вогнем із мінометів накрили позиції росіян під Бахмутом.

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