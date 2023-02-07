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Українські військові вогнем із мінометів накрили позиції росіян під Бахмутом (відео)

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Донецька область, Вівторок 07 лютого 2023 19:38
Українські військові вогнем із мінометів накрили позиції росіян під Бахмутом (відео) Фото: Українські військові під Бахмутом мінометним вогнем накрили позицію росіян (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові виявили позиції російської піхоти під Бахмутом та завдали по них удар із мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.

"Бійці 3-ї окремої штурмової бригади знищують окупантів мінометним вогнем", - йдеться у повідомленні.

Павлюк зазначив, що це трапилось на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, що українські військові виявили окупантів на екскаваторі та атакували їх за допомогою дрона.

Двоє росіян вирішили сховатись від дрона українських військових за деревом у районі Бахмута Донецької області. Але дрон ЗСУ і там їх знайшов.

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