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Під Бахмутом на бойовому завданні загинули шестеро пілотів

Фото: шість пілотів загинули під Бахмутом виконуючи бойове завдання(Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку загинуло шість пілотів з 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

Про це розповів речник бригади Євген Ракіта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними Ракіта, полеглі мали офіцерські звання. Один з них - родом із Полтавської області, решта - з інших регіонів України.

Коли попрощаються із пілотами

Прощання з загиблими пілотами відбудеться в Полтаві. Панахиду влаштують 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору.

Пілота із Полтавської області поховають за місцем проживання, інших повезуть у ті області, звідкіль вони родом.

"Наразі імен та обставин загибелі не розголошують у цілях безпеки", - каже Ракіта.

Авіакатастрофи в Україні

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 серпня у Житомирській області зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Внаслідок аварії загинули троє українських пілотів: відомий льотчик Андрій Пільщиков з позивним "Джус", майор В'ячеслав Мінка та майор Сергій Проказін.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що терміни розслідування авіакатастрофи у Житомирській області поки невідомі. Воно може тривати до півроку.

У ДБР повідомили, що слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи в Житомирській області.

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