Авіакатастрофа під Житомиром. Ігнат оцінив, скільки може тривати розслідування

Терміни розслідування авіакатастрофи у Житомирській області поки невідомі. Воно може тривати до півроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що внаслідок авіакатастрофи загинули троє пілотів. За його словами, два навчально-бойові літаки L-39, які зіткнулися під Житомиром, виконували бойове завдання, визначене керівництвом бригади. На жаль, завершити завдання не вдалося.

Ігнат наголосив, що фахівці проведуть розслідування авіакатастрофи.

"Повітряні сили надали всі матеріали, щоб з'ясувати, що сталося, і щоб у подальшому уникнути таких жахливих подій", - сказав речник.

Ігнат додав, що терміни проведення розслідування поки невідомі. Як пояснив речник, Повітряні сили мають лабораторії, де фахівці встановлюють причини та обставини аварій.

"По-різному працюють державні комісії. Зазвичай у нас є спеціальна лабораторія, де є вузьконаправлені фахівці, які по ланцюжку розкладають кожну деталь літака, щоб з'ясувати, що сталося. Більше інформації, звичайно, є у бортових самописцях, які мають записи радіообміну. Різні терміни бувають, навіть до півроку затягується розслідування", - пояснив Ігнат.

Що відомо про авіакатастрофу

Нагадаємо, 25 серпня у Житомирській області зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Внаслідок аварії загинули троє українських пілотів.

ДБР вже розпочало розслідування авіакатастрофи. Профільні фахівці проведуть діагностику "чорних ящиків".

Серед загиблих пілотів був відомий льотчик-винищувач Андрій Пільщиков з позивним "Джус". З початку повномасштабної війни він захищав небо України, зокрема, брав участь в обороні столиці та інших областей, був одним із "Привидів Києва".

Що відомо про загиблого льотчика "Джуса" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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