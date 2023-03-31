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Під Бахмутом бійці "Вовки Да Вінчі" знищують росіян трофейною гаубицею (відео)

Фото: під Бахмутом бійці "Вовки Да Вінчі" знищують росіян трофейною гаубицею (mill.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Бійці батальйону "Вовки Да Вінчі" показали, як знищують окупантів під Бахмутом. Вони б'ють по ворогу, зокрема, із трофейної гаубиці "Мста-Б".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку батальйону.

"Ціна нашої свободи - це кров піхоти та піт артилерії. Під Бахмутом гармаші батальйону "Вовки Да Вінчі" 67 ОМБр ДУК знищують ворога з трофейної гаубиці Мста-Б", - написали бійці та опублікували репортаж з передових позицій.

Нагадаємо, як нещодавно розповіли в Міноборони, бої за Бахмут стали найдорожчими для Росії за весь час повномасштабної війни і час не грає на руку російським загарбникам.

Додамо, що лише за цей тиждень наші сили ППО знищили дев'ять російських дронів - 7 БПЛА "Орлан-10" та 2 БПЛА "Зала". Крім того, ворог помітно нервує на Бахмутському напрямку, бо відчуває нестачу живої сили.

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