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Під атакою РФ село в Запорізькій області: зруйновано будинок, горить магазин, є поранена

Фото: окупанти обстрілюють Новояковлівку Запорізької області 14 травня (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у неділю, 14 травня, російські окупанти масовано обстрілюють село Новояковлівка Запорізької області. Вщент зруйновано будинок, палає місцевий магазин, є поранена, атака досі триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"З ранку ворожа артилерія атакує село Запорізького району. У Новояковлівці ударом вщент зруйновано будинок, у якому постраждала 48-річна жінка", - розповів він.

За словами очільника регіону, постраждалу вже доправлено в медичний заклад.

"Крім того, зайнявся сільський магазин, пошкоджено житлові будинки. Обстріл й досі триває. Інформація про наслідки уточнюється", - додав Малашко.

Як повідомлялося, вчора, 13 травня, російські війська масово обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Є поранений.

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Запорожская область