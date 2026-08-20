Під атакою "Фора", Yves Rocher та KLO: що відомо про новий удар РФ по бізнесу

Головне: Масована атака: Росія вночі 20 серпня випустила по Україні ракети та 168 "Шахедів". Більшість цілей прямували у бік Київської області. Є постраждалі: на Київщині внаслідок удару загинули та постраждали люди, триває ліквідація пожеж на підприємствах та об'єктах логістичної інфраструктури. Удар по бізнесу: внаслідок атаки росіян пошкоджено склади VARUS, "Файні льоди", Yves Rocher, "Фори" та нафтобаза KLO.

Масована атака

Масований удар росіян розпочався близько опівночі. Спочатку росіяни запустили балістику по Києву та області.

Згідно з повідомленням Повітряних сил, росіяни для удару застосовували балістичні ракети "Онікс", "Циркон", "Іскандер-М" та С-400, 36 крилатих ракет Х-101, "Іскандер" і Х-59, 8 крилатих ракет "Калібр", 2 "Бандеролі" а також 168 "Шахедів" (близько половини були реактивними).

Більшість ракет та дронів летіли у бік Київської області.

Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити:

31 крилату ракету Х-101/"Іскандер-К"/Х-59;

8 крилатих ракет "Калібр";

2 боєприпаси "Бандероль";

145 "Шахедів".

"Прильоти" зафіксували на 28 локаціях, також уламки падали на двох локаціях.

Вже вдень 20 серпня стало відомо, що росіяни завдали масованого удару по бізнесу.

У ДСНС станом на 16:30 написали, що в результаті удару по Київській області постраждали 8 осіб, одна людина загинула.

Фото: наслідки удару по Київській області (facebook.com/MNSKOB)

Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на одному із паливних підприємств у Броварському районі.

У Бориспільському районі продовжується ліквідація наслідків атаки на об'єкти логістичної інфраструктури. На 3 локаціях гасять пожежі.

"Фора"

Мережа супермаркетів "Фора" повідомила про те, що був "приліт" по їхньому складу у Мартусівці Київської області, де зберігали свіжу продукцію.

Фото: окупанти атакували склад "Фори" (facebook.com/fora.ukraine)

Компанія почала використовувати цей склад лише минулого тижня – після попередньої атаки РФ на логістичну інфраструктуру "Фори".

"Сьогодні знову перебудовуємо маршрути та шукаємо рішення, щоб ваші улюблені продукти і надалі були поруч", - сказано в повідомленні прес-служби компанії.

Yves Rocher

Також внаслідок нічної атаки російських військ постраждала мережа магазинів французького бренду косметики Yves Rocher Ukraine.

У компанії зазначили, що внаслідок масованого удару було пошкоджено склад, де зберігається продукція.

На цьому фоні Yves Rocher Ukraine тимчасово призупинила прийом онлайн-замовлень. Також продовжуються відновлювальні роботи.

Щодо вже оформлених замовлень, клієнтів пообіцяли поінформувати про їхній статус після оцінки наслідків. Магазини продовжують працювати, але з асортиментом можуть бути проблеми.

"Файні льоди"

Компанія "Файні льоди" повідомила про те, що внаслідок російського нічного удару було знищено розподільчий склад у Києві, який забезпечував продукцією одразу 13 міст. Знищено тонни морозива, обладнання та транспорт.

У компанії запевнили, що вже працюють над альтернативними рішеннями для постачання, зберігання та логістики.

Нафтобаза KLO

Удар росіян був націлений і на нафтобазу KLO у Броварському районі Київської області. На відео, яке компанія опублікувала в Instagram, видно, що внаслідок атаки було знищено резервуари з паливом.

Внаслідок атаки росіян ніхто не постраждав.

VARUS

У VARUS повідомили, що росіяни атакували складське приміщення у Борисполі, де знаходилась частина товарних запасів. Над оцінкою наслідків уже працюють.

Фото: РФ ударила по складу з продукцією VARUS (VARUS у Facebook)

Через атаку в окремих магазинах можуть бути перебої з наявністю деяких товарів.

"ЕКО Маркет"

Мережа супермаркетів "Еко Маркет" повідомила, що росіяни пошкодили склад компанії. Усі магазини продовжують роботу.

Фото: наслідки атаки на склад "ЕКО маркету" (linkedin.com/in/kristina-kovtun)

При цьому представник компанії Христина Ковтун запевнила, що команда робить все необхідне, щоб на полицях магазинів залишилися необхідні товари.