Під атакою "Фора", Yves Rocher та KLO: що відомо про новий удар РФ по бізнесу

Російські окупанти в ніч проти 20 серпня завдали масованого удару по Україні. Однією з цілей ворога стали склади великих торгових мереж.
Більш детально про наслідки чергової атаки РФ на бізнес - у матеріалі РБК-Україна.
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Масована атака: Росія вночі 20 серпня випустила по Україні ракети та 168 "Шахедів". Більшість цілей прямували у бік Київської області.
Є постраждалі: на Київщині внаслідок удару загинули та постраждали люди, триває ліквідація пожеж на підприємствах та об'єктах логістичної інфраструктури.
Удар по бізнесу: внаслідок атаки росіян пошкоджено склади VARUS, "Файні льоди", Yves Rocher, "Фори" та нафтобаза KLO.
Масований удар росіян розпочався близько опівночі. Спочатку росіяни запустили балістику по Києву та області.
Згідно з повідомленням Повітряних сил, росіяни для удару застосовували балістичні ракети "Онікс", "Циркон", "Іскандер-М" та С-400, 36 крилатих ракет Х-101, "Іскандер" і Х-59, 8 крилатих ракет "Калібр", 2 "Бандеролі" а також 168 "Шахедів" (близько половини були реактивними).
Більшість ракет та дронів летіли у бік Київської області.
Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити:
"Прильоти" зафіксували на 28 локаціях, також уламки падали на двох локаціях.
Вже вдень 20 серпня стало відомо, що росіяни завдали масованого удару по бізнесу.
У ДСНС станом на 16:30 написали, що в результаті удару по Київській області постраждали 8 осіб, одна людина загинула.
Фото: наслідки удару по Київській області (facebook.com/MNSKOB)
Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на одному із паливних підприємств у Броварському районі.
У Бориспільському районі продовжується ліквідація наслідків атаки на об'єкти логістичної інфраструктури. На 3 локаціях гасять пожежі.
Мережа супермаркетів "Фора" повідомила про те, що був "приліт" по їхньому складу у Мартусівці Київської області, де зберігали свіжу продукцію.
Компанія почала використовувати цей склад лише минулого тижня – після попередньої атаки РФ на логістичну інфраструктуру "Фори".
"Сьогодні знову перебудовуємо маршрути та шукаємо рішення, щоб ваші улюблені продукти і надалі були поруч", - сказано в повідомленні прес-служби компанії.
Також внаслідок нічної атаки російських військ постраждала мережа магазинів французького бренду косметики Yves Rocher Ukraine.
У компанії зазначили, що внаслідок масованого удару було пошкоджено склад, де зберігається продукція.
На цьому фоні Yves Rocher Ukraine тимчасово призупинила прийом онлайн-замовлень. Також продовжуються відновлювальні роботи.
Щодо вже оформлених замовлень, клієнтів пообіцяли поінформувати про їхній статус після оцінки наслідків. Магазини продовжують працювати, але з асортиментом можуть бути проблеми.
Компанія "Файні льоди" повідомила про те, що внаслідок російського нічного удару було знищено розподільчий склад у Києві, який забезпечував продукцією одразу 13 міст. Знищено тонни морозива, обладнання та транспорт.
У компанії запевнили, що вже працюють над альтернативними рішеннями для постачання, зберігання та логістики.
Удар росіян був націлений і на нафтобазу KLO у Броварському районі Київської області. На відео, яке компанія опублікувала в Instagram, видно, що внаслідок атаки було знищено резервуари з паливом.
Внаслідок атаки росіян ніхто не постраждав.
У VARUS повідомили, що росіяни атакували складське приміщення у Борисполі, де знаходилась частина товарних запасів. Над оцінкою наслідків уже працюють.
Через атаку в окремих магазинах можуть бути перебої з наявністю деяких товарів.
Мережа супермаркетів "Еко Маркет" повідомила, що росіяни пошкодили склад компанії. Усі магазини продовжують роботу.
Фото: наслідки атаки на склад "ЕКО маркету" (linkedin.com/in/kristina-kovtun)
При цьому представник компанії Христина Ковтун запевнила, що команда робить все необхідне, щоб на полицях магазинів залишилися необхідні товари.
До речі, детальніше про наслідки удару по Києву можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.