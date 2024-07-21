Піастрі здобув прем'єрну перемогу на Гран-прі Угорщини з дивним дублем "Макларена"

На перших метрах дистанції Норріс втратив перше місце, пропустивши вперед напарника Піастрі та пілота "Ред Булла" Ферстаппена. Утім, нідерландець опинився за межами траси, тож згодом команда попросила чемпіона повернути позицію.

Надалі позиції гонщиків стабілізувалися аж до першої хвилі піт-стопів. Там "Мерседес" стратегічно переграв "Ред Булл", вивівши Хемілтона на третю позицію за двома пілотами "Макларена". Ферстаппен зумів наздогнати титулованого британця, але пройти суперника не зміг. Більше того, Хемілтон разом із Леклером ("Феррарі") знову заїхали в бокси раніше за нідерландського гонщика.

Тим часом своя драма розгорнулася в лавах "Макларена". Стратеги британської стайні з якогось дива забули про перевагу лідера та першим покликали в бокси Норріса. Британець завдяки швидшому піт-стопу опинився попереду Піастрі. Розпочалися тривалі радіоперемовини про необхідність повернути позицію австралійцю.

Зрештою, Норріса вмовили за лічені кола до фінішу. Піастрі повернувся на першу позицію і здобув дебютну перемогу в кар'єрі. Його напарник фінішував другим. На "Макларен", однак, чекатиме ціла серія важких розмов, адже від розвитку подій залишилися незадоволеними обидва пілоти.

Тим часом у боротьбі за подіум несподіваним переможцем став Хемілтон. Ферстаппен на 57-му колі пройшов Леклера, а потім узявся за ветерана. Проте, надто оптимістично атакував британського пілота на 63-му колі, вилетів за межі траси та опинився на 5-й позиції. Доповнили топ-10 Сайнс із "Феррарі", Перес ("Ред Булл"), пілот "Мерседеса" Расселл, Цунода з РБ і Стролл ("Астон Мартін").

Класифікація Гран-прі Угорщини-2024: